Врач объяснила, почему отекают руки

Чаще всего отекшие кисти рук свидетельствуют о задержке жидкости в организме в результате приема определенных лекарственных препаратов, но в некоторых случаях это опасный признак, который может указывать на серьезные проблемы со здоровьем. Об этом порталу Eat This, Not That сообщила семейный врач Томи Митчелл, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Застой жидкости может быть связан с неправильной работой мочевыделительной системы, когда почки не справляются с нагрузкой. Если руки отекают по утрам, то стоит обратиться к нефрологу, а вот внезапный отек - опасный признак.

"Припухлость в области кистей или запястья может указывать на тромб или инфекцию. Ели отек появился внезапно, то стоит обратиться к врачу. Причиной неожиданного отека также может быть аллергическая реакция, которая грозит опасными последствиями вплоть до гибели", - предупредила врач.

Если человек испытывает онемение или покалывание в отекшей конечности, то это признак проблем с кровообращением, указывающий на развитие атеросклероза.