Врач рассказала, почему на морозе слезятся глаза
Глаза могут слезится не только от ветра, но от низких температур, как правило это вызвано сужением сосудов слезоотводящих путей, сообщила порталу "Доктор Питер" врач-офтальмолог Центра микрохирургии глаза "Я вижу" Олеся Чугунова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Если глаза слезятся только на морозе, то эту проблему можно решить с помощью использования увлажняющих капель, однако применять их стоит только по назначению врача. В некоторых случая постоянное слезотечение зимой указывает на более серьезные проблемы со здоровьем.
"Повышенное слезотечение может вызывать и холодовой конъюнктивит - это разновидность аллергической реакции, когда на холоде и морозе происходит резкий выброс гистамина. Он вызывает также отек слизистой, аллергический насморк", - объяснила офтальмолог.
Патологическое слезотечение также может быть вызвано инфекционными заболеваниями и воспалением роговицы, также глаза часто слезятся у пожилых людей из-за гормональных нарушений.
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