Врач назвал самые первые симптомы гайморита у детей

Гайморит по своим симптомам сначала можно спутать с обычным насморком. Первые симптомы гайморита - это затруднение носового дыхания, заложенность носа и слизистые выделения, иногда гнойного характера. Об этом "Газете.Ru" врач-оториноларинголог "СМ-клиника" Степан Горшков, передает Day.Az.

"Отличительная особенность гайморита - головная боль и тяжесть в области переносицы. Этот симптом усиливается при смене положения головы. Попросите ребенка наклонить голову вниз - если во лбу появились болезненные ощущения, с большой вероятностью это - гайморит. Головная боль также может отдавать в глаза, виски и зубы", - объясняет специалист.

Другим тревожным признаком, по словам оториноларинголога, является повышенная температура тела, которая может быть не очень высокой, но держаться несколько дней подряд.

"Еще у ребенка могут слезиться глаза и опухать веки. Ночью часто появляется кашель из-за того, что слизь стекает по задней стенке носоглотки. Иногда дети жалуются на неприятный привкус во рту", - добавляет врач.

Степан Горшков предупреждает, что при первых симптомах гайморита нужно обратиться к врачу, а облегчить состояние ребенка можно с помощью сосудосущивающих препаратов и частых промываний носа морской водой.