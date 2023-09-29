Названы признаки, по которым можно распознать анорексию у близкого человека

Отказ от встреч в ресторане, желание сжечь побольше калорий на тренировке и быстрое опьянение могут быть признаками анорексии. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Daily Mail.

Анорексия - расстройство пищевого поведения, которое часто встречается у девочек-подростков и сопровождается искаженным представлением о своем теле. Ключевой признак заболевания - потеря веса, но существуют изменения поведения, по которым можно заподозрить анорексию у близкого человека.

Так, люди с анорексией могут с большей вероятностью отклонить приглашения на ужин, чем те, у кого нет расстройства. Они избегают ресторанов, так как боятся не найти "безопасной" низкокалорийной пищи, а также не хотят показывать друзьям, насколько мало едят. В целом люди с анорексией с большей вероятностью изолируют себя от друзей и близких. Еще один признак - быстрое опьянение, так как при пустом желудке алкоголь быстрее всасывается в кровоток.

Анорексия также может привести к тому, что волосы станут тонкими или начнут сильно выпадать. Поддержание волос в хорошем состоянии требует энергии и питательных веществ, которых не получает голодающий организм: чтобы выжить, тело позволяет им выпадать.

Экстремальная активность, например, тренировка в течение нескольких часов или одержимость фитнес-целями, распространены у 37-54% пациентов с анорексией. Это связано с желанием сбросить как можно больше веса и сжечь те немногие калории, которые потребляют эти пациенты. Кроме того, многие пациенты с анорексией чувствуют себя беспокойными и гиперактивными, что делает их более склонными к длительным тренировкам.

Также человек с анорексией может носить больше слоев одежды, чем обычно, даже в жаркую погоду: чтобы скрыть свое тело, согреться или из-за связанного с полнотой стыда.

Наконец, при анорексии часто повышается раздражительность. Многие люди с анорексией также страдают от расстройств настроения, включая депрессию и тревогу. Обзор в журнале Neuroscience & Behavioral Reviews показал, что дефицит пищи приводит к дисбалансу дофамина - вещества, которое участвует в формировании удовольствия и счастья. Его низкое содержание связано с психическими расстройствами, в том числе и депрессией.

Без лечения анорексия может привести к серьезным проблемам со здоровьем: анемии, болезням сердца, остеопорозу (истончению костей) и проблемам с почками. При тяжелых случаях анорексии пациент может не выжить.