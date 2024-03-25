Нейрохирург назвал основные симптомы грыжи в спине

Основные симптомы грыжи в спине назвал "Мосленте" врач-нейрохирург "СМ-Клиника" Алексей Невзоров. В большинстве случаев боль - первый признак заболевания, передает Day.Az.

"Болевой синдром может появляться при изменении положения тела во время физической нагрузки, но также и в состоянии покоя. Очень часто наблюдается напряжение мышц в той части позвоночника, где возникла грыжа", - говорит Алексей Невзоров.

При грыже поясничного отдела боль может возникнуть в ягодичной области или в задней поверхности бедра. Еще один симптом - онемение конечностей и нарушение их функции: человек может ощущать слабость разгибания бедра или подъема стопы, продолжил эксперт.

Для диагностики выполняется магнитно-резонансная томография (МРТ) позвоночника. Кроме того, проводится рентгенография, которая показывает признаки нестабильности позвоночника, если они есть. Дополнительным методом исследования также является компьютерная томография (КТ).

Если грыжи не доставляют никаких неудобств и их случайно обнаружили на МРТ, то лечить их не нужно. Но если при наличии грыж беспокоят боли в ногах и поясничном отделе, без лечения могут развиться необратимые процессы, подчеркнул врач. Может погибнуть спинномозговой корешок, который сдавливается грыжей, при этом возникают стойкие двигательные нарушения и в нижних, и в верхних конечностях.

Способ лечения межпозвоночных грыж определяют в зависимости от симптомов. В течение трех недель с момента появления болей в первую очередь проводится консервативная терапия. Назначаются лекарства, массаж, физиопроцедуры. Если эти методы оказываются неэффективны, рекомендуется операция. Кроме того, хирургическое лечение обязательно в случаях, когда у пациента происходит паралич конечностей и нарушение функции тазовых органов - обычно мочеиспускания. Подходящую методику оперативного лечения определяет врач-нейрохирург.

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