Ученые разработали очки для защиты от этой болезни

Группа британских ученых из Бирмингемского университета и Университета Глазго разработала прототип жидкокристаллической линзы, призванных обезопасить людей со светочувствительной эпилепсией.

Как передает Day.Az, исследование опубликовано в научном журнале Cell Reports Physical Science (CRPS).

Линзы контролируются незначительными изменениями температуры. При активации могут блокировать почти весь свет в диапазоне длин волн 660-720 нм, который, как известно, поражает наибольшее количество пациентов со светочувствительной эпилепсией.

"Прототип показывает, как дискретная схема, установленная в оправе очков, может питать эти линзы и использоваться в ситуациях, когда определенная длина волны света может спровоцировать приступ, например, при просмотре телевизора или за видеоигрой. Схема нагревает линзы до комфортной для пользователя температуры, которая также отсекает более 98% света с длиной волны, способной вызвать приступы", - уточнил соавтор изобретения, профессор Зубайр Ахмед из Бирмингемского университета.

Авторы отметили, что текущая версия устройства сохраняла функциональность в помещениях с температурой до 26°C. Для более жарких условий потребуются дополнительные доработки технологии. Также команда работает над ускорением переключений режимов линз.