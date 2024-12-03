Врачи раскрыли защищающее зрение сочетание продуктов

Терапевт Елена Малышева, офтальмолог Михаил Коновалов и иммунолог Андрей Продеус в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале раскрыли защищающее зрение сочетание продуктов.

Как передает Day.Az, выпуск, в котором специалисты рассказали о пользе батата и яичного желтка, доступен на сайте телеканала.

Коновалов отметил, что батат содержит бета-каротин - предшественник витамина А. "Витамин А нам нужен для того, чтобы в наших нервных клетках сетчатки сформировался родопсин - вещество, которое отвечает за зрение", - пояснил офтальмолог. По словам медика, для нормальной работы зрения необходимо постоянное поступление витамина А извне. "Витамин А - важнейший витамин для зрения, без него мы не видим", - подчеркнула Малышева.

Продеус, в свою очередь, добавил, что витамин А является жирорастворимым витамином. "Чтобы он эффективно прошел через стенку желудочно-кишечного тракта и попал в организм, мы должны использовать жир, а этот жир берется из яйца, потому что желток содержит жиры", - объяснил иммунолог. Благодаря сочетанию батата и яичного желтка, по словам Малышевой, организм хорошо усваивает витамин А.