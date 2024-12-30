Названы два фактора ухудшения работы мозга

Ученые из Университета Монаша (Австралия) установили, что люди с высоким кровяным давлением и нехваткой сна могут подвергаться повышенному риску снижения когнитивных способностей и повреждений мозга. Результаты исследования опубликованы в Journal of the American Heart Association (JAHA), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В исследовании приняли участие 682 добровольца, не страдающих деменцией. Участники прошли ряд когнитивных тестов, заполнили анкеты о продолжительности и качестве сна, прошли измерение артериального давления и МРТ головного мозга.

Результаты показали, что у людей с гипертонией короткий сон был связан с маркерами повреждения мозга и ухудшением когнитивных способностей, а также с признаками ускоренного старения мозга. В то же время у людей с нормальным артериальным давлением таких связей не наблюдалось. Эти выводы сохранялись даже после учета генетических, клинических и демографических факторов.

Из 682 участников 32% сообщили о том, что спят менее шести часов в сутки. В среднем, участники спали по семь часов, и 16% из них страдали от обструктивного апноэ во сне. Почти четверть участников регулярно принимала снотворные средства.

Исследователи связывают недостаток сна с гипертонией и деменцией, однако точные механизмы этого взаимодействия остаются неясными. По мнению ученых, устранение факторов риска, таких как гипертония и хронический недостаток сна, может снизить вероятность когнитивных нарушений и сосудистых заболеваний головного мозга, что открывает новые перспективы для предотвращения деменции.