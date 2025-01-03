Ученые нашли новый способ возвращения подвижности парализованным пациентам

Швейцарские ученые из Федеральной политехнической школы Лозанны нашли способ вернуть подвижность людям, которые десятилетиями оставались парализованными из-за повреждений спинного мозга. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Medicine (NatMed), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Команда применила глубокую стимуляцию к латеральному гипоталамусу, испытав методику на двух пациентах с травмами спинного мозга.

Один из участников эксперимента с 2006 года находился в инвалидном кресле после несчастного случая во время катания на горных лыжах. Терапия позволила ему ходить на небольшие расстояния и увеличила общую подвижность.

По словам авторов открытия, стимуляция гипоталамуса затрагивает неожиданный нейронный путь, который ранее не рассматривался для восстановления двигательной активности.

Ученые обнаружили связь между латеральным гипоталамусом и моторикой в ходе проекта по картированию мозга и установлению ролей его отделов. Сначала специалисты провели испытания на животных, после чего перешли к клиническим тестам на людях.

Исследователи добавили, что стимуляция гипоталамуса дает мгновенный эффект, за счет которого к парализованным пациентам сразу возвращается утраченная чувствительность нижних конечностей.