Создана молекула, способная замедлять старение

Китайские биохимики разработали соединение под названием E16-uPA24, способное противостоять клеточному старению. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Aging, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

E16-uPA24 отличается от традиционных сенолитиков, способных избирательно инициировать гибель постаревших клеток с помощью токсических реакций. Использование таких препаратов может приводить к воспалению и подавлению иммунной системы. В отличие от них, E16-uPA24 активирует врожденный иммунитет для "клеточного омоложения", минимизируя побочные эффекты.

В ходе экспериментов ученые обратили внимание на глутаматы - молекулы, играющие ключевую роль в активации иммунной системы. С возрастом их количество снижается, что связано с прогрессированием старения тканей и органов. С помощью этих данных ученые "научили" молекулу E16-uPA24 помечать с помощью глутаматов специфические рецепторы стареющих клеток, которые иммунная система должна уничтожить,

Эксперименты на мышах показали, что у пожилых животных введение молекулы стимулировало активность NK-клеток, отвечающих за уничтожение старых клеток. Это привело к улучшению физической формы, увеличению силы и выносливости животных. У молодых особей применение E16-uPA24 замедлило развитие фиброза в печени и легких.

Исследователи добавили, что молекула E16-uPA24 также может активировать иммунитет для борьбы с опухолевыми клетками, что открывает перспективы использования этого соединения не только для замедления старения, но и для терапии злокачественных новообразований.