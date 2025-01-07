Стоматолог предупредил об ошибке после отбеливания зубов

После отбеливания зубам требуется особый уход, чтобы сохранить полученный результат и поддерживать здоровье полости рта, предупредил врач-стоматолог, реставратор Иван Рузин. О том, как правильно ухаживать за полостью рта после эстетических процедур и каких ошибок нужно избегать, он предупредил в разговоре с "Лентой.ру", передает Day.Az.

Рузин заявил, что после отбеливания зубная эмаль может стать более чувствительной, а ее поверхность в течение первых нескольких дней будет более пористой. Чтобы поддержать результат и снизить риски, врач посоветовал прежде всего избегать окрашивающих эмаль продуктов.

По его словам, в первые 48-72 часа после отбеливания нельзя употреблять красящие продукты, такие как кофе, чай, красное вино, ягоды, свекла и продукты с искусственными красителями. Эти вещества могут впитаться в эмаль и свести на нет эффект от процедуры.

Также, по словам Рузина, важно не менее двух раз в день чистить зубы мягкой зубной щеткой и использовать зубную нить и ирригатор. "Используйте неабразивную зубную пасту: агрессивные компоненты могут повредить поверхность реставраций, и обязательно регулярно посещайте стоматолога, чтобы своевременно решить все проблемы", - заключил врач.