Найден новый способ улучшения зрительной памяти

Ученые из Университета Помпеу Фабра в Барселоне установили, что объем зрительной рабочей памяти человека можно увеличить с помощью стимуляции мозга звуками и специальными изображениями. Результаты исследования опубликованы в журнале Communications Psychology (ComPsy), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Для выполнения задач, требующих кратковременного хранения важных визуальных деталей, таких как решение головоломок, чтение или сравнение различных объектов, люди используют так называемую зрительную рабочую память. Это когнитивная система, которая позволяет временно хранить важную визуальную информацию, обычно в течение нескольких секунд или минут.

Гипотеза, которую проверяли исследователи, была основана на вычислительной модели, известной как тета-гамма-модель. Эта модель предсказывает, что объем рабочей памяти человека зависит от частоты (то есть скорости) тета-колебаний мозга.

Тета-волны появляются тогда, когда спокойное, расслабленное бодрствование переходит в сонливость. Колебания в головном мозге становятся более медленными и ритмичными. Ученые предположили, что ускорение или замедление таких тета-колебаний либо снижает, либо повышает объем рабочей памяти.

Ученые использовали метод, называемый нейронным синхронизированием, чтобы управлять ритмами активности мозга. Он заключается в использовании электрического тока, магнитных импульсов или, по выбору испанских ученых , ритмичных визуальных мерцаний и звуковых сигналов.

Участникам на очень короткое время показывали от четырех до семи квадратов разных цветов на экране. После небольшой паузы появлялся новый набор квадратов, который либо был идентичен первому, либо один из квадратов был другого цвета. Затем участников просили указать, изменился ли какой-либо цвет между двумя наборами.

Исследователи обнаружили, что сенсорная стимуляция как на более высоких, так и на более низких тета-частотах значительно улучшала рабочую память. При этом эффект был наиболее заметным у участников, у которых в контрольных условиях рабочая память была хуже.

В будущем ученые планируют выяснить, сможет ли такая стимуляция мозга помочь людям с патологическим дефицитом рабочей памяти, например, пациентам с шизофренией.