Ученые увидели, как микробы вырабатывают антибиотики

Исследователи из Университета Макгилла изучили, как микробы создают антибиотики.Работа опубликована в журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые получили уникальные изображения молекулярной "машины" внутри микробов, известной как нерибосомная пептидная синтетаза. Она производит важнейшие соединения для медицины, включая антибиотики, препараты против рака и иммунодепрессанты, применяемые, например, при трансплантации органов.

Основным достижением стало получение снимка синтетазы в момент создания антибиотиков, что потребовало более пятнадцати лет исследований. Ученым также удалось получить детализированные фотографии промежуточных кристаллических структур,образующихся в процессе. Они помогут лучше понять механизм работы молекулярной машины .

"Эти молекулярные устройства открывают путь к созданию новых молекул, которые могут справляться с разными медицинскими проблемами - от борьбы с антибиотикорезистентностью до лечения рака или предотвращения будущих вирусных пандемий", - отметил Мартин Шмейнг, ведущий автор исследования.

В дальнейших планах ученых разобраться, как нерибосомная пептидная синтетаза строит более сложные структуры, что в будущем может привести к разработке лекарств нового поколения.