Ученые обнаружили гигантский вирус, кодирующий ключевой белок жизни

Американские ученые из Гавайского университета в Маноа обнаружили гигантский вирус, кодирующий ключевой белок для развития организмов. Исследование опубликовано в научном журнале NPJ Viruses, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Вирус под названием FloV-SA2 синтезирует один из белков, необходимых для создания рибосом - клеточных структур, которые переводят генетическую информацию в новые белки. FloV-SA2 стал первым эукариотическим вирусом, кодирующим такой белок. Эукариотические вирусы заражают эукариоты - растения, животные и грибы.

Необычный вирус нашли в ходе более масштабной работы по выявлению новых вирусов, обитающих в океане. Его обнаружили в пробах воды примерно в 100 километрах от гавайского острова Оаху. Оказалось, что FloV-SA2 заражает вид фитопланктона под названием Florenciella.

Предыдущие открытия показали, что, подобно FloV-SA2, другие так называемые гигантские вирусы кодируют белки, участвующие в широком спектре метаболических процессов, включая ферментацию.

Ученые предполагают, что FloV-SA2 станет ценной модельной системой для исследования новых механизмов, с помощью которых вирусы манипулируют метаболизмом клеток и перенаправляют ресурсы и энергию хозяина.