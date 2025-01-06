Эти привычки незаметно приближают к сердечно-сосудистым заболеваниям

Ряд бытовых привычек, таких как гиподинамия, несоблюдение режима сна и другие могут крайне негативно отразиться на здоровье, предупредил в разговоре с "Лентой.ру" врач-токсиколог Михаил Кутушов, передает Day.Az.

Одной из наиболее опасных привычек врач выделил несбалансированное питание. Употребление продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, сахара и соли, а также нехватка свежих овощей, фруктов и клетчатки способствуют развитию ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа. Пропуск приемов пищи, по его словам, нарушает обмен веществ и усугубляет ситуацию.

Привычка ложиться спать поздно и вставать рано, как подчеркнул специалист, увеличивает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, снижает когнитивные способности и может привести к депрессии или другим психическим расстройствам.

Сидячий образ жизни - работа за компьютером, долгие поездки или просмотр телевизора - оказывает негативное влияние на сердечно-сосудистую систему, снижает мышечную массу и нарушает обмен веществ. Недостаток регулярной физической активности усиливает эти проблемы.

Токсиколог также отметил, что игнорирование правил личной гигиены, включая нерегулярное мытье рук, повышает риск инфекционных заболеваний.