Врач объяснила, как понять, что у вас «легкий ковид»

Болезнь, которую в сети называют "легким ковидом", возникает резко и развивается стремительно. Начинается все с сильной слабости и ломоты в мышцах, затем накрывает головная боль, рассказала "Газете.Ru" врач, кандидат медицинских наук Ольга Уланкина, передает Day.Az.

При этом многие переболевшие отмечают, что других привычных для "простуды" симптомов у них не было - ни насморка, ни боли в горле, а температура тела не поднималась выше 37,5 °C. В интернете пишут, что "непонятная болезнь" буквально выбивает из привычной жизни на несколько дней - настолько тяжело она переносится, а потом отступает также внезапно, как началась.

"Скорее всего, мы имеем дело с обычной для этого времени года острой респираторной вирусной инфекцией, ОРВИ. И пока нет оснований говорить об эпидемии какого-то нового штамма COVID-19. Прошлая эпидемия была настолько серьезной и пугающей, что до сих пор любой рост заболеваемости заставляет людей переживать, но поводов для волнений сейчас нет. Нужно понимать, что всего существует больше 200 видов возбудителей ОРВИ - вирусы парагриппа, риновирусы, реовирусы, аденовирусы и коронавирусы в том числе. Все они вызывают примерно схожие симптомы - вялость, общее недомогание, головную боль, насморк, першение в горле. Заразившийся человек чувствует себя разбитым, но в большинстве случаев здоровый иммунитет справляется с недугом за 2-3 дня. Так что такая клиническая картина вполне укладывается в те симптомы, которые сейчас описывают многие простывшие. А вот какой именно вирус спровоцировал болезнь, по жалобам сказать сложно", - комментирует Уланкина.

Врач напомнила, что точно выявить возбудителя инфекции можно исключительно с помощью лабораторных тестов.

"С уверенностью говорить о заражении COVID-19 можно только после положительного ПЦР-теста. Кроме того, сейчас есть возможность сдавать комплексные анализы, которые помогают выявлять возбудителей коронавируса и разных типов вируса гриппа. Результаты этих тестов позволяют врачам быстро поставить диагноз и подобрать правильное эффективное лечение", - говорит эксперт.

Каких-то уникальных и секретных способов предотвратить заражение ОРВИ нет, они хорошо известны каждому.

"Меры профилактики простудных заболеваний настолько простые, что многие их недооценивают. Достаточно вспомнить все те рекомендации, которых все так тщательно придерживались в период пандемии, для сезона высокой вирусной нагрузки они тоже актуальны. Нужно почаще мыть руки, проветривать помещение, бывать на свежем воздухе, по возможности избегать мест большого скопления людей. А если это невозможно, надевать медицинскую маску и не забывать ее менять. При первых признаках недомогания стоит остаться дома - "прописать" себе постельный режим и теплое питье. Если с иммунитетом все в порядке, болезнь отступит за несколько дней. К врачу стоит обратиться, если самочувствие ухудшается, температура тела стала высокой и не сбивается, появилась одышка, кашель, сильные боли", - советует Уланкина.

Чтобы убедиться, что инфекция прошла без последствий для организма, после выздоровления врач может посоветовать сдать общий и биохимический анализы крови, а также общий анализ мочи.