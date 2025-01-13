Ученые нашли способ превратить раковые клетки в нормальные

Ученые из Корейского передового института науки и технологий (KAIST) обнаружили молекулярные переключатели, помогающие преобразовывать раковые клетки в состояние, приближенное к нормальному. Результаты исследования опубликованы в журнале Advanced Science (AdvSci), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Группа исследователей под руководством профессора факультета биоинженерии и инженерии мозга KAIST Чо Кван Хена представила инновационную технологию для лечения рака, которая может стать прорывом в борьбе с заболеванием.

Современные методы лечения рака, такие как химиотерапия и лучевая терапия, фокусируются на уничтожении раковых клеток. Однако этот подход имеет свои ограничения, включая развитие устойчивости опухолевых клеток и их повторное развитие, а также повреждение здоровых тканей. Исследователи решили подойти к проблеме с другой стороны, изучив, как нормальные клетки толстой кишки дифференцируются и изменяются в процессе онкогенеза.

Основываясь на этой информации, ученые разработали технологию создания цифрового двойника генной сети, связанной с дифференциацией нормальных клеток. С помощью имитационного анализа команда выявила молекулярные "переключатели", которые способствуют дифференцировке клеток. Применив эти молекулярные механизмы к раковым клеткам, они смогли "перевести" опухолевые клетки обратно в нормальное состояние.

Результаты экспериментов, проведенных как на клеточном уровне, так и на животных, показали, что раковые клетки могут возвращаться к здоровому состоянию без негативных последствий для организма, что свидетельствует о безопасности нового экспериментального лечения.

По словам ученых, этот подход открывает новые перспективы для разработки обратимых методов лечения, которые могут быть применимы не только к раку толстой кишки.