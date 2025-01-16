Врач предупредила о симптомах опасной боли в горле

Терапевт, доктор медицинских наук Светлана Каневская предупредила, что в некоторых случаях боль в горле может быть крайне опасна. Какие именно симптомы нельзя игнорировать, врач рассказала "Ленте.ру", передает Day.Az.

По словам Каневской, не стоит заниматься самолечением, если боль в горле длится больше пяти дней, вызывает проблемы с глотанием или сном, а также сопровождается температурой выше 38 градусов. Боль в горле с отеком миндалин, потерей голоса или слуха - тоже веские причины обратиться за медицинской помощью, добавила доктор.

"Также в запущенных случаях при боли в горле могут развиться нарушение равновесия при ходьбе, боль в ушах, припухлость на шее и увеличение лимфоузлов. Все эти сигналы указывают на тяжелое течение болезни. Справиться с ситуацией способны только специалисты, которые благодаря адекватной терапии минимизируют риск угроз здоровью и жизни", - подвела итог терапевт.