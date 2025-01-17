Древние эмбрионы раскрыли тайны зарождения жизни

Палеонтологи обнаружили удивительно сохранившиеся эмбрионы возрастом более 500 миллионов лет. Эти крошечные окаменелости, найденные в формации Куаньчуаньпу в Китае, относятся к раннему кембрийскому периоду и дают представление о первых стадиях развития животных группы экдизозоев, куда входят современные насекомые, пауки и ракообразные. Работа опубликована в журнале Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology (PPP), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эмбрионы представляют собой два новых вида, которые были названы Saccus xixiangensis и Saccus necopinus. Они обладают мешковидным телом с пластинками-склеритами на экзоскелете, что помогло ученым классифицировать их. На данном этапе развития у этих организмов отсутствуют ротовое отверстие и анус, однако их тела уже демонстрируют двустороннюю симметрию, напоминающую человеческую.

Удивительная сохранность находок связана с минерализацией: мягкие ткани эмбрионов заменились кальций-фосфатом, что позволило рассмотреть их в трехмерных деталях. Исследователи предполагают, что эти организмы могли быть родственниками Saccorhytus coronarius - древнего существа с гигантским ртом и отсутствием ануса, найденного в том же регионе.

По мнению ученых, открытие помогает понять, как развивались ранние животные и каким образом сформировались современные экдизозои. Окаменелости могут оказаться ключом к разгадке того, как могли выглядеть первые шаги эволюции сложных организмов.