Генетическая карта депрессии: найдены сотни факторов риска

Британские ученые из Эдинбургского университета и Королевского колледжа Лондона обнаружили более 300 ранее неизвестных генетических факторов риска возникновения депрессии в ходе глобального анализа.

Как передает Day.Az, исследование опубликовано в научном журнале Cell.

В рамках проекта специалисты изучили генетические данные более 5 млн человек из 29 стран. Команда нашла 700 вариаций в генетическом коде людей, связанных с развитием депрессии.

Около половины из этого количества никогда прежде не связывали с этим заболеванием. Эти небольшие изменения в ДНК были связаны с нейронами в нескольких областях мозга, включая участки, контролирующие эмоции.

В общей сложности ученые определили 308 генов, связанных с повышенным риском депрессии.

Специалисты также изучили действие 1600 лекарств на указанные гены. Исследование показало, что анальгетик прегабалин и средство от нарколепсии модафинил могут использовать для терапии депрессии наряду с антидепрессантами.

"Хотя подобные исследования могут помочь разработать меры для людей с повышенным генетическим риском, профилактика депрессии должна быть сосредоточена на решении более широких проблем в обществе, которые в гораздо большей степени влияют на психическое здоровье, таких как опыт бедности или расизма", - отметил один из ведущих авторов исследования, профессор Эндрю Макинтош.