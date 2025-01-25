Найдена связь между нарушением работы почек и болезнью Альцгеймера

Ученые Монреальского университета установили, что сниженная скорость почечной фильтрации напрямую связана со снижением когнитивных функций. Результаты исследования опубликованы в журнале Alzheimer's & Dementia (A & D), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В исследовании приняли участие 16 тысяч здоровых добровольцев. Ученые сосредоточились на измерении скорости клубочковой фильтрации почек испытуемых и ее влиянии на когнитивные функции. Результаты показали, что снижение фильтрационной функции почек было связано с ухудшением когнитивной производительности. При этом такой эффект сохранялся независимо от пола, уровня образования, массы тела участников и состояния их сердечно-сосудистой системы.

Дополнительно в рамках исследования было проведено детальное сканирование коры головного мозга добровольцев в 50 тысячах точек. У участников с нарушенной почечной функцией были зафиксированы признаки атрофии мозга, особенно в лобных долях. Такие патологические изменения были схожи с наблюдаемыми у пациентов с деменцией и болезнью Альцгеймера.

Ученые предполагают, что повреждение почек может привести к накоплению токсичных веществ в организме, которые нарушают работу мозга. Кроме того, сахарный диабет, часто вызывающий почечную недостаточность, также способствует ухудшению состояния сосудов, усугубляя проблему.