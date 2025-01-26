Раскрыта неочевидная причина плохой осанки и болей в спине

Боли в спине и плохая осанка могут быть следствием не только малоподвижного образа жизни или травм, но и неправильного прикуса, рассказала ортодонт, заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Виктория Радько. Неочевидную причину проблем со спиной она раскрыла "Ленте.ру", передает Day.Az.

Врач объяснила, что правильное положение челюстей обеспечивает баланс работы жевательных, шейных и спинных мышц. При нарушении прикуса этот баланс нарушается, что приводит к перегрузке мышц, спазмам и болям, предупредила она.

Также у пациентов с неправильным прикусом регулярно появляются головные боли, общая скованность и усталость, уточнила ортодонт. "У пациентов с неправильным прикусом также часто встречаются изменение угла наклона ребер, выпячивание живота, выступание лопаток и даже плоскостопие", - отметила Радько.