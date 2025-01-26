Врач перечислила неочевидные причины онемения пальцев

Одной из причин онемения пальцев на руках может стать неудобная поза во сне, считает терапевт Зоуи Уильямс. Неочевидные причины такого состояния врач назвала изданию The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Доктор объяснила, что покалывание или онемение пальцев по ночам зачастую является признаком защемления нервов рук. По ее словам, если немеют большой, указательный и средний пальцы, это может указывать на синдром запястного канала, при котором происходит сдавливание срединного нерва. Если покалывает в безымянном пальце и мизинце, вероятнее всего, сдавлен локтевой нерв. Врач подчеркнула, что чаще всего сдавление нервов вызывает неудобная поза конечностей во сне или длительный упор на локоть.

Кроме того, как отметила Уильямс, причиной онемения могут стать повреждение нервов из-за приема некоторых лекарств, дефицит витаминов, а также диабет и злоупотребление алкоголем.