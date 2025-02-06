Выявлено воздействие COVID-19 на этот орган

COVID-19 может ускорять образование атеросклеротических бляшек в коронарных артериях, тем самым повышая риск сердечных осложнений, особенно у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Как передает Day.Az со ссылкой на New-science.ru, к такому выводу пришли китайские ученые в ходе недавнего исследования, установив связь между инфекцией SARS-CoV-2 и повышенным риском тяжелых сердечно-сосудистых событий. Согласно полученным ими данным, у пациентов, заразившихся вирусом, значительно увеличивается объем коронарных бляшек, причем повышается склонность к развитию бляшек высокого риска. Влияние COVID-19 на сердечно-сосудистую систему уже широко описано, включая повышенный риск образования тромбов, нарушения сердечного ритма, воспаления сердечной мышцы (миокардита) и сердечной недостаточности в течение года после заражения. В 2021 году было проведено исследование долгосрочного влияния COVID-19 на здоровье сердечно-сосудистой системы, которое показало, что даже после выздоровления у пациентов сохраняется повышенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Другое исследование, проведенное в том же году Палтиелем и Чженгом, выявило повышенную восприимчивость к серьезным осложнениям, в частности к тромбоэмболическим событиям, у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в анамнезе.

Последнее исследование, проведенное под руководством д-ра Цзюньбо Гэ, профессора и руководителя отделения кардиологии больницы Чжуншань Фуданьского университета в Шанхае, является продолжением этого исследования. Оно подтверждает гипотезу о том, что COVID-19 может оказывать серьезное влияние на сердечно-сосудистую систему. Хотя точные механизмы этого явления пока понятны лишь отчасти, исследователи обнаружили, что инфекция провоцирует интенсивную воспалительную реакцию у некоторых пациентов.

"COVID-19, вызванный SARS-CoV-2, первоначально проявляется в виде острого повреждения легких и дыхательной недостаточности", - объясняет доктор Ге в пресс-релизе. "Однако новые данные показывают, что он также вызывает усиленную воспалительную реакцию, которая, вероятно, влияет на сердечно-сосудистую систему", - добавляет он.

Поскольку хроническое воспаление является хорошо известным фактором усугубления атеросклероза - процесса, при котором артерии твердеют и сужаются из-за накопления бляшек, - доктор Ге и его команда задались целью понять, как COVID-19 может повлиять на это явление, особенно в коронарных артериях, снабжающих кровью сердце.

Для выполнения своей работы исследователи использовали коронарную КТ-ангиографию (КТА) для изучения сердца и коронарных артерий 803 пациентов, прошедших как минимум два обследования в период с сентября 2018 по октябрь 2023 года - период, включающий пандемию COVID-19. В ходе этих обследований анализировались изменения в тканях, окружающих коронарные артерии, с акцентом на воспаление, накопление бляшек и выявление сужения артерий с высоким риском.

В период между первым и последним сканированием у 690 участников был диагностирован COVID-19. В ходе исследования было выявлено 2588 коронарных поражений, из них 2108 - у инфицированных пациентов и 480 - у неинфицированных.

Результаты, опубликованные в журнале Radiology, показывают, что в начале исследования средний стеноз - сужение артерий - составлял 31,3%, и только 8,1% поражений достигали стеноза в 50% и более. Однако анализ показал, что у пациентов, заразившихся COVID-19, объем бляшек увеличивался быстрее, а вероятность их трансформации в бляшки высокого риска возрастала по сравнению с неинфицированными пациентами (20,1 % против 15,8 %).

В исследовании также подчеркивается, что у пациентов, зараженных вирусом, артерии воспаляются сильнее, что в три раза повышает риск поражения мишеней - термин, означающий повышенный риск инфаркта или инсульта.

В частности, это осложнение развилось у 10,4 % инфицированных пациентов по сравнению с 3,1 % тех, кто никогда не заражался вирусом. Авторы предполагают, что эти пагубные последствия могут сохраняться и после острой фазы инфекции, независимо от других факторов риска, таких как возраст или диабет.