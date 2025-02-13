Ученые выявили связь между нейропатией и химиотерапией

Американские медики обнаружили, что лекарства от рака на базе различных соединений платины и таксанов, органических молекул растительного происхождения, вызывают длительные нейропатические боли у примерно 40% пациентов, проходящих курс химиотерапии. Выводы ученых были опубликованы в статье в научном журнале Regional Anesthesia & Pain Medicine, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы впервые на глобальном уровне проанализировали то, насколько часто развиваются различные формы нейропатических болей после химиотерапии опухолей. Проведенный нами анализ раскрыл существенные различия в частоте появления подобных симптомов, которые чаще всего возникали при использовании соединений платины (40,5%) и таксанов (38%), и реже всего возникали при терапии FOLFOX (16%)", - говорится в исследовании.

К такому выводу пришла группа американских медиков под руководством научного сотрудника Клиники Майо в Рочестере (США) Райана де Соузы при изучении и обобщении данных, которые были собраны анестезиологами по всему миру при наблюдениях за здоровьем свыше 10,9 тыс. пациентов, перенесших курс химиотерапии и жаловавшихся на постоянные нейропатические боли.

Как отмечают исследователи, медикам хорошо известно, что подобные неприятные ощущения достаточно часто возникают у пациентов и сохраняются несколько месяцев в результате повреждения периферийных нервов. При этом у врачей нет сведений о том, как часто возникают нейропатические боли и какие формы химиотерапии и опухолей больше всего способствуют их возникновению.

Де Соуза и другие медики обнаружили, что подобные болевые ощущения в среднем поражают от трети до половины пациентов, причем чаще всего они возникают у тех больных, которые страдали от рака легких или получали химиотерапию на базе соединений платины и таксанов. В первом случае хронические нейропатические боли были выявлены у примерно 60,2% пациентов, а лекарства вызывали эти ощущения у каждых 4 из 10 больных.

Реже всего эти проблемы с работой периферийных нервов возникали при лечении лимфомы и рака яичников (около 30%), а также при использовании терапии FOLFOX, комбинации из фолиниевой кислоты, фторурацила и оксалиплатина (17%). Последующие эксперименты и наблюдения, как надеются ученые, помогут понять, почему существуют эти различия в частоте развития нейропатической боли у раковых больных, а также разработать подходы, которые будут минимизировать шансы на ее появление.