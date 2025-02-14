Крупнейшее исследование показало ухудшение работы мозга из-за каннабиса

Американские ученые из Университета штата Колорадо провели крупнейшее исследование влияния каннабиса на мозг. Результаты показали значимое снижение мозговой активности в рабочей памяти. Выводы опубликованы в научном журнале JAMA Network Open, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Специалисты изучили данные эксперимента, охватившего более 1000 человек в возрасте 22-36 лет.

Участники выполняли семь когнитивных тестов, включая задачи на память, эмоции и моторику во время процедуры МРТ.

Оказалось, что у 63% постоянных и 68% недавних потребителей каннабиса была снижена активность мозга во время задач на рабочую память - способность удерживать и использовать информацию.

"Снижение активности зафиксировано в дорсолатеральной и дорсомедиальной префронтальной коре, а также в переднем островке - областях, ответственных за принятие решений, внимание и эмоции", - пояснил первый автор исследования Джошуа Говин.

Исследование подчеркивает необходимость информирования о рисках и долгосрочных наблюдений. Пока ясно одно: каннабис может влиять на критически важные когнитивные функции, и это стоит учитывать при принятии решений.