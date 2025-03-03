Врач дал несколько советов по восстановлению здоровья кишечника

Восстановление здоровья кишечника - длительный процесс, включающий коррекцию питания и образа жизни и прохождение медицинского обследования, заявил невролог Сергей Длин. В Telegram-канале врач дал несколько советов, как сделать это правильно, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Чтобы восстановить микрофлору кишечника, Длин рекомендовал сделать рацион максимально разнообразным, с большим количеством овощей и фруктов, злаков и бобовых. Также, по его словам, важно, чтобы в меню присутствовали пробиотики (йогурт с живыми культурами, кефир, квашеная капуста, кимчи, мисо, комбуча) и пребиотики (чеснок, лук, спаржа, бананы, топинамбур, овес, яблоки, цикорий, бобовые).

"Ограничьте сахар, рафинированные углеводы, фастфуд и трансжиры, они способствуют росту патогенных бактерий", - посоветовал врач, добавив, что при непереносимости глютена, лактозы или других компонентов их исключение улучшит состояние здоровья кишечника.

Еще один совет невролога - минимизировать вредные факторы: свести к минимуму стресс и употребление алкоголя, бросить курить, а антибиотики принимать только по назначению врача. Также, по его словам, поможет улучшить здоровье кишечника ЗОЖ. Врач подчеркнул, что физическая активность с регулярными умеренными нагрузками, достаточный сон по семь-девять часов, и употребление достаточной количества воды необходимы для поддержания баланса микробиома и слизистых оболочек кишечника.

Наконец, Длин призвал своевременно обращаться к врачу при хронической диарее, запорах, вздутии.