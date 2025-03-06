Как рак поджелудочной «взламывает» нервную систему?

Ученые из Немецкого центра исследований рака (DKFZ) и Гейдельбергского института технологий стволовых клеток и экспериментальной медицины (HI-STEM) обнаружили, что рак поджелудочной железы использует связи с нервной системой для своего роста и выживания. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Используя новый метод молекулярного исследования, ученые проанализировали взаимодействия нервных клеток и раковых тканей у мышей. Выяснилось, что нервы в опухоли поджелудочной железы активируют специфические молекулярные процессы, влияя на активность генов в раковых клетках и фибробластах опухоли, что способствует росту и подавлению иммунной активности.

Дальнейшие эксперименты показали, что даже после удаления первичной опухоли нервная система опухоли сохраняла свои свойства, стимулирующие развитие рака. Когда исследователи реимплантировали раковые клетки в организм животных, которые перенесли операцию, вторичные опухоли значительно увеличивались в размере.

Блокирование симпатических нервных связей с поджелудочной железой с помощью хирургического вмешательства или нейротоксинов значительно снижало рост опухоли и уменьшало активность генов, способствующих ее росту. Это также активировало провоспалительные гены.

По мнению ученых, результаты их исследования открывают новые перспективы для разработки методов лечения рака поджелудочной железы с учетом влияния нервной системы на опухолевый рост. Регуляция работы нервной системы может улучшить результаты терапии рака, особенно при использовании ингибиторов контрольных точек, которые активируют иммунную систему.