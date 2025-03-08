Названы продукты, которые вредят здоровью глаз

"Все, что ухудшает общее самочувствие и состояние человека, будет снижать и остроту зрения. Например, переизбыток сладкой пищи в рационе приводит к сахарному диабету, а он в свою очередь способствует развитию катаракты и диабетическим изменениям сетчатки. При отсутствии лечения это даже может стать причиной слепоты. Жирная и соленая пища повышает артериальное давление. Это может стать причиной сосудистых патологий, кровоизлияний, тромбозов и эмболии сосудов сетчатки", - привела пример специалист.

Недостаток витаминов группы А, которые содержатся в оранжевых овощах, может привести к ксерозу. Это заболевание характеризуется нарушением защитных свойств эпителия роговицы и конъюнктивы. Ксероз может привести к расплавлению роговицы и нарушению работы фоторецепторов, так называемой "куриной слепоте".

"А недостаток микроэлементов лютеина и зеаксантина - причина нарушения работы центральной зоны сетчатки, которая отвечает за остроту зрения. Когда в организме снижается количество электролитов - калия, магния, кальция и натрия, - то есть во время диареи, рвоты и при недостаточном потреблении воды, - зрение снижается из-за нарушений работы нервных путей, межтканевого отека и набухания хрусталика. Поэтому для хорошей работы глаз необходимо разнообразно и сбалансированно питаться", - заключила доктор.