Названы основные симптомы плохого пищеварения

Иногда неприятные ощущения после еды - это не просто случайность, а сигнал организма о проблемах с перевариванием. О том, как понять, что желудок плохо переваривает пищу, "Газете.Ru" рассказала врач-гастроэнтеролог "СМ-Клиника" Валерия Антюфеева, передает Day.Az.

Врач отметила, что, если желудок не переваривает пищу должным образом, организм начинает подавать сигналы. Среди них: чувство тяжести и переполнения - если даже после небольшой порции еды возникает ощущение, будто вы съели слишком много; отрыжка и изжога - свидетельствуют о нарушении кислотного баланса и моторики желудка; вздутие и метеоризм - из-за неполного переваривания пища застаивается и начинает бродить, вызывая газообразование; тошнота, иногда рвота - особенно если появляется вскоре после еды; боль или дискомфорт в верхней части живота - может говорить о замедленной моторике желудка или воспалительных процессах.

Также, по словам гастроэнтеролога, следует обратить внимание на изменения стула - непереваренные остатки пищи, нарушение консистенции (жидкий стул, чередование запоров и диареи) могут свидетельствовать о недостаточности ферментов.

Специалист обратила внимание, что нарушение переваривания пищи может быть связано с различными факторами. Это, в частности, гастрит - воспаление слизистой желудка, которое влияет на выработку соляной кислоты и ферментов. Гипоацидное состояние - недостаток желудочного сока, из-за чего белки расщепляются не полностью. Инфекции, в том числе Helicobacter pylori - бактерия, способствующая воспалению слизистой и нарушению её функций. Стресс и нерегулярное питание - снижают выработку ферментов и замедляют пищеварение.

Чтобы избежать проблем с желудком, врач посоветовала соблюдать несколько простых рекомендаций. По ее словам, важно есть медленно небольшими порциями. Делать перерывы в еде. А еще лучше, если в этих перерывах вы немного подвигаетесь - это будет способствовать более быстрому продвижению пищи через желудочно-кишечный тракт.

"При склонности к изжоге не переедайте и не ложитесь сразу после еды (подождите хотя бы 1 час), последний прием пищи должен быть не позднее трех часов до сна. Сократите употребление продуктов, провоцирующих газообразование. Избегайте продуктов, которые вызывают у вас дискомфорт - индивидуальные пищевые триггеры могут спровоцировать неприятные симптомы", - добавила Антюфеева.

В заключение она отметила, что жирное/жареное/соленое/перченое не вызывает гастрит, но может стать причиной диспепсии - таких симптомов, как боль и тяжесть в верхней части живота, тошнота.

"Если вы регулярно сталкиваетесь с симптомами нарушения пищеварения, не игнорируйте их. Своевременное обращение к врачу поможет избежать серьезных осложнений и сохранить здоровье желудка", - резюмировала гастроэнтеролог.