Врач рассказала об опасности появления мушек перед глазами

Так называемые мушки перед глазами - симптом, который может свидетельствовать о наличии достаточно опасных патологий органов зрения, требующих медицинского осмотра.

Как передает Day.Az, об этом 10 марта "Известиям" рассказала врач-офтальмолог, лазерный хирург "СМ-Клиника", к. м. н. Светлана Миргородская.

По ее словам, самой частой причиной появления плавающих мушек перед глазами является деструкция стекловидного тела - гелеподобного вещества, которое занимает две трети глаза и состоит из воды, гиалоцитов, ретикулина и коллагеновых волокон. Именно распадение его структуры мы видим как мушки.

"Деструкция стекловидного тела - это физиологический процесс, который возникает к определенному возрасту у всех. Но есть причины, стимулирующие этот процесс. Например, гормональные, воспалительные, сосудистые проблемы, а также периферические дегенерации сетчатки", - сказала Миргородская.

При этом она отметила, что сами деструктивные элементы опасны только в случае их фиксации к сетчатке, когда возникает ее натяжение и угроза разрыва и, как следствие, отслойки сетчатки. Но и в других случаях могут доставлять сильный зрительный дискомфорт.

Вторая причина - это кровоизлияния в полость стекловидного тела, то есть внутрь глаза. Симптомы схожи с деструкцией стекловидного тела, но иногда вначале перед глазами появляется "струйка" или "клякса". Как предупредила врач, кровоизлияния - это всегда патология, которая нуждается в срочном осмотре офтальмолога.

"Третья причина, при которой возникает одна, но крупная "муха" в виде кольца, пятна или подковы, - это отслойка стекловидного тела. Не стоит путать с отслойкой сетчатки. <...> В возрасте 55-65 лет в норме или при травмах глаза задняя гиалоидная мембрана отходит от сетчатки и может появляться крупная "мушка", или кольцо Вейса, - место бывшей фиксации стекловидного тела в области диска зрительного нерва", - объяснила специалист.

Она подчеркнула, что при появлении кольца Вейса рекомендуется осмотреть глазное дно с широким зрачком, чтобы исключить натяжение и повреждение сетчатки, которое в редких случаях сопутствует этому процессу.