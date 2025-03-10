Страшные последствия дыхания через рот

Существует множество вредных привычек, которые могут ухудшить здоровье зубов и спровоцировать стоматологические проблемы, однако о подобных последствиях люди задумываются крайне редко, рассказал "Газете.Ru" Алексей Сошников, стоматолог-терапевт, врач-реставратор, руководитель клиники Maestro (г. Курск), передает Day.Az.

"Привычка грызть ногти, которая по-научному называется онихофагией, является, возможно, самой известной, поскольку о ней мы слышим с самого детства (однако страдают ею не только дети, но и взрослые). Но если с детства нас предупреждают, как правило, об опасности занести таким образом инфекцию в организм, то стоматологи, в свою очередь, предупреждают, что это навязчивое действие может привести и к образованию микротрещин и сколов зубов, а также к повреждению десен", - объяснил он.

К таким сильным повреждениям зубов, как трещины в эмали, сколы и повышенная стираемость, потенциально может привести другая вредная привычка - использовать зубы не по прямому назначению - например, для открытия упаковок, разрыва ниток или даже вскрытия бутылок.

"Еще одна популярная привычка - щелкать семечки зубами - приводит к образованию дефекта на режущем крае верхних и нижних резцов, который известен под соответствующим названием -- "семечковый". Особенность этого дефекта заключается в том, что развивается он очень медленно, но постоянно увеличивается и в любом случае потребует лечения в будущем (включая диагностику, отбеливание и реставрацию). Любителям семечек стоит помнить, что во избежание стоматологических проблем открывать их стоит руками, либо при помощи специальных приборов", - отметил эксперт.

Отдельная группа вредных привычек связана с употреблением продуктов с высоким содержанием сахара, который способствует образованию зубного налета и кариеса. Например, стоит ограничить или вовсе отказаться от сладкой газированной воды с высоким содержанием не только сахара, но и углекислоты, которые в совокупности разрушают зубную эмаль.

"Сюда же относится и частое употребление сладкого между приемами пищи. Если вы не можете воздержаться от употребления сладостей, то рекомендуется это делать во время еды вместе с другой пищей, нежели выделить для этого отдельный перекус. По тем же причинам стоит остерегаться и жевательной резинки с сахаром, хотя жвачка без сахара при умеренном употреблении может быть даже полезной. Наконец, стоит отказаться и от популярных жевательных конфет, которые прилипают к зубам и затрудняют их чистку, а простой сахар в их составе также провоцирует появление кариеса", - подчеркнул врач.

Помимо высокого содержания сахара, полезно и важно также обращать внимание и на содержание кислоты в продуктах. Дело в том, что цитрусовые, некоторые виноградные сорта и прочие кислые продукты могут способствовать эрозии эмали. Если употреблять их часто, то это в результате может привести к повышению чувствительности и образованию дефектов на зубах.

"К слову, среди вредных привычек, связанных с питанием, важно отметить и употребление горячих напитков через трубочку, которое может казаться безопасным, однако на деле от этой привычки лучше воздержаться, поскольку горячие напитки могут влиять на чувствительность зубов и способствовать образованию трещин в эмали", - сказал стоматолог.

Из неочевидных вредных для здоровья зубов привычек, не связанных с питанием, можно также назвать неправильное дыхание (через рот). Проблема заключается в том, что это может вызывать сухость во рту, которая, в свою очередь, способствует размножению бактерий и кариесу. Кроме того, такое дыхание также может привести и к изменению формы лицевого скелета, со временем сформировав так называемое "птичье лицо".

"Не забывайте обращать внимание и на положение вашего языка. Если он постоянно находится в неправильном положении (например, упирается в зубы вместо того, чтобы лежать на нёбе), то это потенциально может привести к проблемам с прикусом. Например, в перспективе у вас может сформироваться открытый прикус, который плохо поддается лечению даже с помощью брекетов и минивинтов", - отметил он.

Ни для кого не секрет, что стресс отрицательно сказывается на работе всего человеческого организма, и зубы в этом случае - не исключение. Общая нервозность и, в частности, бруксизм (скрежет зубами) могут в итоге привести к стиранию зубов и повышению риска их повреждений. Устранить это возможно только при помощи дорогостоящего лечения с помощью керамических коронок на все зубы.

Принято считать, что длительное сидение приводит к серьезным проблемам со спиной и шеей, однако крайне редко речь заходит и о влиянии этой привычки на зубы. Стоит отметить, что люди, которые долго сидят в определенном положении, могут неосознанно сжимать челюсти, что приводит к напряжению мышц и связанному с этим повреждению зубов.

"Наконец, люди охотно пользуются различными средствами по уходу за полостью рта, включая ополаскиватели и различные отбеливатели, несмотря на предупреждения врачей о необходимости делать это крайне осторожно и внимательно. И в этом смысле я хочу напомнить, что частое и неконтролируемое использование ополаскивателей с высоким содержанием алкоголя может привести к сухости во рту и увеличению риска кариеса. А прямым следствием чрезмерного увлечения отбеливающими полосками или гелями и несоблюдение инструкций по применению может стать повышенная чувствительность и повреждение зубной эмали и десен", - резюмировал врач.