Ученые выяснили, как защититься от диабета при нормальном весе

Ученые из Университета Крузейру-ду-Сул установили, что добавки с кислотами омега-3 могут устранять резистентность к инсулину и ослаблять воспаление в организме, снижая риск развития диабета при отсутствии лишнего веса. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

К таким результатам ученые пришли в ходе экспериментов на крысах с нормальным весом и инсулинорезистентностью - повышенным уровнем сахара в крови из-за снижения эффективности работы гормона инсулина. Животным давали по два грамма рыбьего жира на килограмм массы тела три раза в неделю в течение восьми недель.

Такая дозировка позволяла животным дополнительно получать 540 мг/г эйкозапентаеновой кислоты и 100 мг/г докозагексаеновой кислоты. Эти полиненасыщенные жирные кислоты класса омега-3 участвуют в формировании мембран клеток головного мозга, зрительного анализатора и биологических мембран других органов и тканей, а также поддерживают работу сердечно-сосудистой системы.

В результате у крыс улучшились показатели уровня сахара в крови, маркеров воспаления и липидов, включая общий холестерин, ЛПНП ("плохой холестерин") и триглицериды.

По словам ученых, ожирение является основным фактором риска развития диабета. Избыток жировой ткани выделяет провоспалительные цитокины, снижающие чувствительность к инсулину. Однако иногда даже при нормальном соотношении жира и мышц в теле воспаление становится системным. В этом случае омега-3 кислоты не устраняют воспаление в жировой ткани, а "переводят" лимфоциты (тип клеток иммунной системы) в противовоспалительное состояние, предотвращая резистентность к инсулину.