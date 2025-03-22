Анализы, которые нужно сдать в 30 лет

Из-за роста заболеваемости ожирением число случаев раннего сахарного диабета увеличивается, поэтому отслеживать уровень глюкозы в крови нужно уже с 30 лет. Не менее важно мониторить состояние щитовидной железы, дисфункция которой возникает в возрасте от 20 до 40 лет. Об этом изданию Daily Mail рассказала британский терапевт Клэр Джерада, бывший председатель Королевского колледжа врачей общей практики, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Специалист объяснила, что сахарный диабет обычно диагностируют в возрасте от 45 до 64 лет, однако в последние годы он все чаще встречается у молодых. Своевременное отслеживание уровня сахара в крови помогает вовремя выявить преддиабет - нарушение толерантности к глюкозе, предшествующее хроническим проблемам с регуляцией инсулина.

Доктор Джерада добавила, что в возрасте от 20 до 40 повышается риск возникновения гиперфункции щитовидной железы, при которой орган вырабатывает гормоны трийодтиронина (Т3) и тироксина (Т4) в избытке. Такие неполадки в работе эндокринной системы вызывают нарушение метаболизма, а также токсически воздействуют на органы и ткани.

Врач отметила, что после 30 лет также начинает увеличиваться вероятность развития рака щитовидной железы. Поэтому медицинские обследования необходимо проходить регулярно.