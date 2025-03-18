Врач предупредил о рисках употребления этой рыбы

В вяленой рыбе могут содержаться опасные для здоровья паразиты, предупредил врач-инфекционист Евгений Шаповалов.

Как передает Day.Az, от употребления данного продукта он предостерег в беседе с "Газетой.Ru".

По словам Шаповалова, в вяленом виде часто продают речную рыбу - леща, окуня, плотву, судака. Однако эти виды рыб часто оказываются причиной заражения различными паразитарными инфекциями. Например, они могут быть носителями широкого лентеца - опасного паразита, поражающего органы пищеварительной системы и провоцирующего кишечную непроходимость.

"Другое частое последствие заражения - выраженный дефицит витамина B12. Находясь в организме человека, лентец мешает нормальному усвоению этого вещества, что со временем приводит к развитию анемии и неврологических нарушений", - отметил врач.

Кроме того, употребление зараженной речной рыбы может привести к описторхозу - заболеванию, вызываемому паразитом, которого называют кошачьей двуусткой. Он атакует печень, желчевыводящие протоки, желчный пузырь и поджелудочную железу.

Без своевременного лечения это заболевание может спровоцировать цирроз печени и повысить риски онкологических заболеваний, отметил Шаповалов.