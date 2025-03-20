Найдено средство, значительно снижающее риск рака печени

Американские ученые Гарвардской медицинской школы обнаружили, что использование статинов значительно снижает риск развития гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК) - наиболее распространенного типа рака печени - и печеночной декомпенсации у пациентов с хроническими заболеваниями печени. Исследование опубликовано в научном журнале JAMA Internal Medicine, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Статины - группа лекарственных препаратов, которые широко используются для снижения уровня холестерина в крови. Они блокируют действие фермента ГМГ-КоА-редуктазы, который играет ключевую роль в производстве холестерина в печени.

Специалисты проанализировали данные 16501 пациента с хроническими заболеваниями печени в возрасте 40 лет и старше. Участников исследования разделили на две группы: принимающие и не принимающие статины. Исследователи оценили 10-летний риск развития ГЦК, печеночной декомпенсации и прогрессирования фиброза печени.

Результаты показали, что прием статинов снизил риск развития ГЦК на 33%, а риск печеночной декомпенсации - на 22%. Эффективнее всего оказались липофильные статины, которые уменьшили шансы появления ГЦК на 36%.

Длительное применение статинов (более 600 кумулятивных суточных доз) снизило риск ГЦК на 40%, а риск печеночной декомпенсации - на 36%. Кроме того, у пациентов, принимавших статины, наблюдалось меньшее прогрессирование фиброза печени.

Гепатоцеллюлярная карцинома остается одной из основных причин летальных исходов от рака во всем мире. Хронические заболевания печени, включая метаболические и алкогольные поражения, являются ключевыми факторами риска.

Статины, помимо снижения уровня холестерина, обладают противовоспалительными, антифибротическими и антиоксидантными свойствами, что делает их перспективными для профилактики осложнений при ГЦК.