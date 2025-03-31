Как распознать первые признаки туберкулеза?

Туберкулез можно назвать коварным заболеванием, ведь на ранних стадиях он себя не проявляет каким-то особым образом. Кажется, что эта болезнь существует столько же, сколько существует Homo sapiens. У врачей накоплен огромный опыт борьбы с туберкулезом, но очень важно начать лечение на ранних стадиях заболевания. О том, как эффективно противостоять болезни, "Газете.Ru" рассказала Наталья Васильева, главный врач клиники "Семейная" на Речном вокзале, передает Day.Az.

"Туберкулез является очень распространенным заболеванием, - ежегодно в нашей стране диагностируют до ста тысяч новых случаев. И задачей врачей является не только бороться с туберкулезом, но и предотвращать его. Многое в этом зависит и от самих пациентов, от их отношения к своему здоровью и здоровью своих детей", - пояснила врач.

Иногда говорят, что туберкулез является социальным заболеванием. Действительно, риск заболеть всегда повышается, если человек долгое время проводит в помещениях, где много людей и мало свежего воздуха. В группе особо высокого риска жители общежитий, подопечные детских домов и домов престарелых, курсанты военных училищ, военнослужащие, лица, находящиеся в местах лишения свободы. Но следует помнить, что от туберкулеза никто не застрахован, ведь все мы бываем в местах скопления людей.

Важно диагностировать заболевание на ранних стадиях, но проблема в том, что каких-то явных признаков на этих стадиях болезнь не демонстрирует.

"Врачи используют понятие "синдром интоксикации" - это комплекс общих симптомов: слабость, постоянное ощущение усталости, сложности в выполнении достаточно привычных ежедневных дел, снижение аппетита, небольшое повышение температуры. Все это должно насторожить в любом случае", - говорит Васильева.

Огромное значение имеет профилактика туберкулеза: вакцинация, ежегодный скрининг, диспансеризация.

"Своевременные методы диагностики позволяют снизить частоту тяжелых осложнений у пациента, и при своевременной постановке диагноза туберкулез успешно лечится. Поэтому особое внимание необходимо обратить на ежегодные скрининговые обследования. Это проба Манту, диаскинтест, рентгенография органов грудной клетки, квантифероновый тест и другие лабораторные и инструментальные исследования, которые подбираются с учетом возраста человека", - резюмировала врач.