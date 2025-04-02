Названы лекарства, повышающие риск поражения печени

Ряд антибиотиков, нейролептиков, статинов, противогрибковых средств и антипаразитарных препаратов может оказывать мощное токсикологическое воздействие на печень. К таким выводам пришли сотрудники ведущих американских университетов и Министерства по делам ветеранов США. Результаты опубликованы в журнале JAMA Internal Medicine, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые проанализировали данные электронных медицинских карт восьми миллионов человек, полученные от Управления по охране здоровья ветеранов США. Сведения охватывали период с 2000 по 2021 год. В начале работы был составлен список из 194 самых часто назначаемых в США препаратов, а затем исследовалось их влияние на здоровье пациентов, у которых не было заболеваний печени или желчевыводящих путей.

В процессе исследования были зафиксированы все случаи госпитализации с диагнозом тяжелой острой печеночной недостаточности. Всего за 20 лет наблюдения произошло 1739 таких случаев.

Особое внимание было уделено 17 препаратам, представляющим наибольшую опасность для печени. Среди них - метронидазол, который используется при лечении лямблиоза, трихомонадного вагинита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Этот препарат оказался самым опасным.

Также к числу высокотоксичных для печени препаратов были отнесены противовирусный ставудин, нейролептик прохлорперазин, некоторые статины, а также ряд антибиотиков и противогрибковых средств. Отмечается, что 11 из этих препаратов ранее считались безопасными.