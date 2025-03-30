Врач предупредил об опасности "мушек" перед глазами

Бывает так, что перед глазами появляются черные точки, иногда их называют "мушками". Они хаотично двигаются и вызывают желание отмахнуться. На самом деле никаких мушек на самом деле нет. Почему возникает такое "видение", "Газете.Ru" рассказала офтальмолог клиники "Семейная" Эльвира Шихалиева, сообщает Day.Az.

По ее словам, появление "мушек" перед глазами - довольно частая жалоба пациентов офтальмолога. Причины этого явления могут быть разные, в том числе стрессы, переутомление, дефицит железа в рационе. Но все же чаще всего это связано с ухудшением здоровья глаз.

"Например, "черные точки" перед глазами могут появиться как реакция на травму глаза, попадание в глаз инородного тела. Или же при отслойке сетчатки. В последнем случае также возможно ухудшение остроты зрения, появление перед глазами вспышек и искр. Конечно, подобные симптомы должны насторожить и стать поводом немедленного обращения к врачу, ведь отслойка сетчатки или травма могут привести к слепоте. Особенно внимательными должны быть люди, страдающие близорукостью, ведь у них вообще повышен риск отслойки сетчатки", - объяснила она.

Часто "черные точки" перед глазами возникают как следствие деструкции стекловидного тела.

"Стекловидное тело занимает около 2/3 объема глазного яблока и обеспечивает прохождение света к сетчатке, поэтому любая его патология требует внимания врача. В норме стекловидное тело прозрачное (отсюда и его название), но с возрастом оно может утратить однородную структуру и прозрачность. Как следствие - нарушение зрения. Деструкция стекловидного тела не считается серьезной патологией, но все же требует регулярных осмотров врача. Обязательно во время осмотра нужно как можно более точно и подробно описать "мушек", ведь они бывают разными по интенсивности. Бывает так, что помехи зрению появляются только при ярком освещении. А бывает так, что помехи присутствуют всегда и доставляют массу неудобств: из-за "мушек" человек не может читать или работать за компьютером. Очевидно, что рекомендации врача в этих случаях будут разными", - отметила Шихалиева.

Очень внимательно следует отнестись к здоровью глаз людям с сахарным диабетом, гипертонической болезнью, атеросклерозом, остеохондрозом.

"При всех этих заболеваниях появление "мушек" может означать серьезный сбой в организме. И очень важно вовремя диагностировать заболевание и назначить лечение", - резюмировала врач.