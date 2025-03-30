https://news.day.az/medicine/1740619.html Гастроэнтеролог назвала полезные свойства гороха Гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова назвала россиянам замедляющий старение продукт. Как передает Day.Az, об этом пишет "Лента.ру". По словам врача, указанным эффектом обладает горох, богатый клетчаткой и белком.
Гастроэнтеролог назвала полезные свойства гороха
Гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова назвала россиянам замедляющий старение продукт.
Как передает Day.Az, об этом пишет "Лента.ру".
По словам врача, указанным эффектом обладает горох, богатый клетчаткой и белком.
"Он обладает антивозрастными, укрепляющими иммунитет и повышающими энергию антиоксидантами", - заявила медик.
При этом Сухорукова посоветовала употреблять горох не чаще двух-трех раз в неделю. Все из-за повышенной нагрузки на пищеварительную систему.
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