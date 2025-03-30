Врач-невролог поделилась советами по улучшению работы мозга

Современные исследования подтверждают, что когнитивные способности можно и нужно развивать в любом возрасте,

Как передает Day.Az, об этом рассказала "Известиям" врач-невролог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская. Она объяснила, как раскрыть потенциал своего мозга.

"Нейропластичность - удивительное свойство нашего мозга формировать новые нейронные связи - позволяет постоянно улучшать его работу", - отметила эксперт.

По ее словам, регулярная физическая активность - один из самых мощных стимуляторов мозговой деятельности. Аэробные упражнения усиливают кровоснабжение мозга, способствуя образованию новых нейронов. Особенно ценны интервальные тренировки, которые повышают уровень BDNF - белка, который необходим для роста и сохранения нервных клеток.

Кроме того, невролог уточнила, что питание играет ключевую роль в когнитивном здоровье. Оптимальной считается средиземноморская диета, богатая омега-3 жирными кислотами из морской рыбы, антиоксидантами из ягод и полифенолами из оливкового масла. Особое внимание стоит уделить куркуме - ее активный компонент куркумин обладает выраженным нейропротекторным действием.

"Когнитивный фитнес должен быть таким же регулярным, как и физические тренировки. Освоение новых навыков - будь то иностранный язык или игра на музыкальном инструменте - создает в мозге новые нейронные сети. Особенно эффективно чередование разных видов умственной активности", - добавила Чудинская.

Вместе с тем обязательное условие для консолидации памяти - качественный сон. Во время глубоких стадий сна происходит "очистка" мозга от токсичных белков, в том числе связанных с нейродегенеративными заболеваниями, объяснила врач. Оптимальная продолжительность - 7-8 часов с соблюдением циркадных ритмов.

Эксперт также рассказала, что стресс-менеджмент через практики осознанности (медитацию, дыхательные техники) снижает уровень кортизола, который при хроническом воздействии повреждает гиппокамп - область мозга, ответственную за память.

"Мозг не терпит пренебрежительного отношения. Возрастное снижение когнитивных функций - не неизбежность, а следствие многолетних привычек. Регулярная забота о мозге замедляет естественные процессы старения нейронов; снижает риск деменции на 30-50%; поддерживает скорость обработки информации; улучшает эмоциональный интеллект", - отметила Чудинская.

По ее мнению, инвестиции в здоровье мозга - это гарантия ясного мышления и хорошей памяти в будущем. Начать можно с малого: 30-минутная прогулка, горсть грецких орехов и 10 минут медитации уже дадут заметный эффект через 2-3 недели.