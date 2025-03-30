Найдены белки, защищающие организм от самоуничтожения

Ученые из Института иммунологии Ла-Хойи установили, что активность тимуса, а также белков PD-1 и CD73 не позволяет организму уничтожать собственные клетки, ошибочно принимаемые за чужеродные.

Как передает Day.Az, результаты исследования опубликованы в журнале Nature Immunology.

Исследователи пришли к такому выводу, анализируя с помощью суперкомпьютера Expanse, как раковые опухоли уклоняются от атак иммунной системы. Эксперименты показали, что CD4+ Т-клетки - важные регуляторы иммунного ответа - слабо реагируют на "подозрительные" аутоантигены. Так называют белки или комплексы белков, которые естественным образом присутствуют в организме, но могут быть распознаны иммунной системой как чужеродные. Так происходит из-за двух ключевых факторов.

Во-первых, в организме действует особый механизм защиты от аутоиммунных заболеваний: в тимусе (вилочковой железе) Т-клетки, которые могут ошибочно атаковать здоровые ткани, уничтожаются в процессе, называемом негативной селекцией. Из-за этого реакция иммунитета на собственные антигены, в том числе опухолевые, становится слабее.

Во-вторых, опухоли дополнительно подавляют иммунный ответ, используя два белка - PD-1 и CD73. Они снижают активность CD4+ Т-клеток, мешая им распознавать и атаковать раковые клетки.

Ученые использовали как вычислительные модели, созданные на суперкомпьютере, так и лабораторные тесты, чтобы подтвердить, что PD-1 и CD73 действуют синергетически, подавляя иммунный ответ. Этот механизм помогает организму избегать аутоиммунных реакций, но также позволяет опухолям ускользать от обнаружения.

"Мы надеемся, что эти данные помогут в разработке новых методов лечения рака, которые смогут преодолеть механизмы толерантности иммунной системы", - отметил биоинженер Боб Синковиц.

Отмечается, что CD4+ Т-клетки (Т-хелперы) регулируют активность Т-киллеров, B-лимфоцитов, макрофагов и NK-клеток, а также участвуют в запуске и контроле адаптивного иммунного ответа.