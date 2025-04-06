Создан гель, который может самовосстанавливаться, как кожа человека

Исследователи из Университета Аалто и Байройтского университета разработали уникальный гидрогель, который впервые объединяет высокую жесткость, эластичность и способность к самовосстановлению. Это открытие может стать основой для новых технологий в медицине, робототехнике и создании искусственной кожи. Работа опубликована в журнале Nature Materials, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Главным секретом нового материала стали ультратонкие глиняные нанолисты, встроенные в структуру гидрогеля. Они формируют плотную сеть, в которой полимеры переплетаются подобно нитям шерсти, создавая жесткий, но подвижный материал.

Процесс изготовления напоминает сушку гель-лака: порошок мономеров смешивают с водой и нанолистами, а затем подвергают воздействию УФ-излучения. В результате молекулы соединяются, образуя эластичный гель. Если его разрезать, полимерные нити снова начинают переплетаться, восстанавливая структуру. Уже через 4 часа гидрогель восстанавливается на 80-90%, а через 24 часа полностью заживает.

Благодаря 10 тысячам слоев нанолистов в одном миллиметре материала гидрогель обладает прочностью и гибкостью, сравнимыми с человеческой кожей. Это открывает возможности для создания самовосстанавливающихся роботов, биосовместимых искусственных тканей и усовершенствованных систем доставки лекарств.

"Мы нашли способ сделать традиционно мягкие гидрогели прочными. Это может перевернуть представления о проектировании новых материалов", - отметил один из авторов исследования Хан Чжан.