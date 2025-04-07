Названы популярные лекарства, которые повышают риск депрессии

Лекарства от изжоги, бета-блокаторы для восстановления после сердечного приступа и стероидные препараты против артрита, астмы и экземы могут повышать риск развития депрессии. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на исследования британских, голландских и швейцарских ученых, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Scientific Reports в 2022 году, у людей, которые регулярно принимают ингибиторы протонной помпы (ИПП) для лечения несварения желудка и изжоги, риск развития депрессии повышается почти в два раза. Ученые предполагают, что ИПП могут воздействовать на белки в нервных волокнах, повышая риск неврологических нарушений, которые могут привести к депрессии и деменции.

Другая научная работа показала, что ИПП могут нарушать всасывание питательных веществ, в частности - витамина B12. Витамин B12 помогает поддерживать работу нервной системы, а его недостаток связан с когнитивными нарушениями и неврологическими расстройствами.

Бета-блокаторы используются для восстановления после сердечного приступа. Эти препараты блокируют действие гормона адреналина, замедляя сердцебиение и снижая риск гипертонии. Согласно статье, опубликованной в Медицинском журнале Новой Англии, бета-блокаторы влияют на выработку мозгом "гормона счастья" серотонина. Также эти препараты могут "мешать" синтезировать гормон мелатонина, что также способно вызвать симптомы депрессии.

Стероиды (кортикостероиды или стероидные гормоны) снижают воспаление в организме и помогают бороться с отеками тканей, поэтому широко применяются для лечения артрита, астмы, экземы и аллергии. В 2022 году ученые из Медицинского центра Лейденского университета в Нидерландах сообщили, что такие препараты вызывают структурные изменения в мозге.

Исследование с участием 750 британцев показало, что при приеме кортикостероидов у испытуемых уменьшалась миндалевидная железа - область мозга, связанная с обработкой и регуляцией эмоций.