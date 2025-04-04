Найдены доказательства лечения ртутью детей в XIX веке

Во Франции нашли доказательства того, что в XIX веке детей лечили ртутью, несмотря на ее высокую токсичность.

Как передает Day.Az, исследование опубликовано в International Journal of Paleopathology.

Ученые изучили останки мальчика 3-4 лет, захороненного в Руане в середине 1800-х годов. Анализ показал: ребенок страдал от рахита и цинги - заболеваний, вызванных нехваткой витаминов D и C. А в его костях и зубах обнаружили крайне высокое содержание ртути.

Источником ртути была не окружающая среда: в районе захоронения не было ни фабрик, ни геологических пород с повышенным содержанием этого металла. Учитывая возраст мальчика, он не мог попасть под воздействие ртути в быту или на производстве. Вывод исследователей - металл был введен намеренно, как медицинское средство.

В XIX веке ртуть широко применялась для лечения кожных и венерических заболеваний. Вещество считали почти волшебным, а лечение завершали, когда у пациента начиналось сильное слюнотечение - признак "очищения" организма. Однако последствия часто были тяжелыми: от отравления до воспаления языка и выпадения зубов.

Авторы подчеркивают: мальчику, вероятно, вводили ртуть за несколько месяцев до смерти. Это могло стать причиной сильного отравления, которое и привело к смерти.