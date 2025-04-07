Изобретен самый быстрый способ обнаружения ВИЧ

Ученые из Северо-Западного университета США представили новый высокочувствительный тест, который позволяет выявить ВИЧ-инфекцию за считаные минуты - даже на самых ранних стадиях. В отличие от стандартных лабораторных анализов, для этого теста не требуется сложное оборудование. Об изобретении сообщается на сайте университета, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Тест основан на наномеханической платформе, ранее применявшейся для оценки качества воды и обнаружения вируса Covid-19. Новая версия использует миниатюрные кремниевые кантилеверы - тонкие чувствительные пластины, реагирующие на молекулы вируса. Система питается от солнечной батареи, что делает ее полностью автономной и пригодной для использования в удаленных районах.

Главное отличие теста - способность обнаруживать не только антитела, но и антиген p24. Это ключевой белок ВИЧ, который появляется в крови уже через несколько дней после заражения, задолго до появления антител. Его также определяют лабораторные ПЦР-тесты, но они требуют дорогостоящего оборудования и квалифицированного персонала.

Эксперименты показали, что новый тест способен выявить ВИЧ даже при очень низкой концентрации вируса в образце. Более того, технология определяет подтипы ВИЧ, что важно для выбора оптимальной терапии.

Разработка уже вызвала интерес у специалистов в сфере здравоохранения. Авторы надеются, что ее можно будет использовать для диагностики других опасных инфекций, таких как: гепатиты B и C и корь.