В США впервые разрешили имплантировать людям свиную печень

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) дало зеленый свет прорывному клиническому испытанию: впервые в истории генетически модифицированная (ГМ) свиная печень будет использована для временного поддержания жизни пациентов с терминальной стадией печеночной недостаточности. Об этом сообщается в журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В проекте задействуют четырех человек в возрасте от 10 до 70 лет. В рамках процедуры им проведут внешнее подключение к свиной печени на 72 часа. Орган будет использоваться для фильтрации крови от токсинов.

Команда намерена использовать свиные органы с 69 генетическими модификациями. В случае первоначального успеха программу расширят до 20 участников.

Если эксперимент будет удачным, это может стать прорывом в медицине. Сегодня смертность при острой печеночной недостаточности достигает 50%. Ежегодно только в США 1,5 тыс. человек не доживают до своей очереди на трансплантацию органа.

За последние два года шесть пациентов в США и Китае получили генномодифицированные сердца и почки. Максимальная выживаемость после пересадки составила несколько месяцев.