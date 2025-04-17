https://news.day.az/medicine/1745631.html Невролог назвал возраст, когда лучше всего бросать пить Чтобы сохранить здоровье, человеку после 50 лет надо пересмотреть свое отношение к алкоголю, считает невролог Владимир Мартынов.
Невролог назвал возраст, когда лучше всего бросать пить
Чтобы сохранить здоровье, человеку после 50 лет надо пересмотреть свое отношение к алкоголю, считает невролог Владимир Мартынов.
Как передает Day.Az, по словам врача, после 50 лет необходимо полностью отказаться от алкоголя, поскольку он провоцирует повышение давления, делает сосуды хрупкими, увеличивает риск депрессии и деменции, а также нарушает работу мозга и печени.
Еще одним побочным эффектом от употребления спиртных напитков Мартынов назвал то, что они провоцируют падения и травмы, что особенно опасно в пожилом возрасте.
"Полный отказ - это не потеря радости жизни, а осознанное решение сохранить здоровье", - подчеркнул он.
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