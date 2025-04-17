Эксперты объяснили, почему с возрастом похмелье переносится тяжелее

Диетолог и нутрициолог Надежда Литвинова-Гразион объяснила причину, по которой после 30 лет у многих людей усиливается похмелье.

Как передает Day.Az, ее слова приводит "Газета.Ru".

Врач обратила внимание на то, что после 30 лет в организме начинаются возрастные изменения, из-за которых скорость метаболизма алкоголя снижается. Она объяснила, что значимую роль в переработке спиртного играет печень, однако с возрастом количество вырабатываемых ею ферментов уменьшается. Из-за этого этанол дольше остается в организме, а токсичные вещества его распада накапливаются. В результате этого процесса, по словам диетолога, появляются симптомы, типичные для похмелья, в том числе тошнота, общее недомогание, покраснение лица, учащенное сердцебиение.

Кроме того, усиление похмелья может быть обусловлено проблемами со здоровьем, продолжила Литвинова-Гразион. Она отметила, что с возрастом увеличивается вероятность развития хронических заболеваний или состояний, которые могут влиять на переносимость алкоголя. К их числу врач отнесла патологии печени, почек, сердечно-сосудистые недуги.

Также на активность выработки расщепляющих алкоголь ферментов может влиять прием некоторых лекарственных препаратов, включая антибиотики, добавила она.