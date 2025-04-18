Врач назвала опасные факторы, вызывающие осиплость горла

Внезапное изменения тембра или силы голоса часто указывают на проблемы со здоровьем. Более того, голос человека может поменяться при развитии различных патологий. О каких именно заболеваниях может свидетельствовать изменение голосовых характеристик, рассказала "Известиям" врач-отоларинголог "Инвитро" Наталия Секретарева, передает Day.Az.

По словам специалиста, формирование голоса зависит от множества факторов - анатомических особенностей, пола, возраста и даже культурных традиций. Однако наиболее распространенная причина осиплости - ларингит, который возникает при ОРВИ, переохлаждении или перенапряжении голосовых связок. Особую опасность для детей представляют ложный круп и острый ларинготрахеобронхит, вызывающие отек гортани и нарушение дыхания.

Эксперт предупредила, что охриплость может свидетельствовать и о более серьезных проблемах: параличах гортани неврологического характера, доброкачественных опухолях (фибромах, кистах, папилломах) или даже раке гортани. Она уточнила, что рак особенно часто развивается у курильщиков и людей, злоупотребляющих алкоголем.

"Для оценки состояния голосовых связок и гортани применяются, например, ларингоскопия, берется посев из горла, проводятся рентген, КТ и МРТ", - поделилась Секретарева.

Врач подчеркнула важность профилактики: поддержание иммунитета, отказ от вредных привычек, контроль веса и разумное использование голосовых связок.

"Стресс может вызывать функциональные расстройства, а избыточный вес - мешать нормальному дыханию", - предупредила врач.

Она также отметила, что нужно избегать крика и громкой речи, особенно во время болезни или усталости, и делать перерывы при голосовой нагрузке.